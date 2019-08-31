Посольство США ответило на сообщения о заморозке военной помощи Киеву

Политика Соединенных Штатов в отношении Украины не изменилась, Вашингтон продолжает поддерживать Киев в условиях российской агрессии. Об этом РБК заявила представитель посольства США в Москве Ребекка Росс, комментируя сообщения СМИ о решении администрации президента Дональда Трампа заморозить $250 млн, предназначенных для военной поддержки Киеву.

«Мы остаемся твердо приверженными сотрудничеству c Украиной, как это продемонстрировал недавний визит помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Киев», — отмечается заявлении, поступившем в РБК.

«Содействие Украине подразумевает предоставление ей усовершенствованных оборонных средств для мониторинга и защиты ее границ и развертывания ею военных сил в более безопасном и эффективном ключе, а также для достижения прогресса в налаживании взаимодействия с НАТО», — сказала представитель посольства.

При этом в дипмиссии уточнили, что США продолжают работать с европейскими союзниками с целью урегулирования конфликта на Донбассе как в рамках реализации минских соглашений, так и путем других инициатив.