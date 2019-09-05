СК начал проверку после обрушения здания в Сергиевом Посаде

Следственный комитет России по Московской области организовал доследственную проверку по факту обрушения здания в Сергиевом Посаде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«5 сентября 2019 года в поселке Новая Шурма Сергиево-Посадского района произошло обрушение заброшенного пятиэтажного здания. [...] Организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении. О проведении проверки также сообщили в прокуратуре Московской области.

5 сентября в подмосковном Сергиевом Посаде обрушилась заброшенная пятиэтажка. Инцидент произошел во время разбора здания рабочими, по предварительной информации, есть пострадавшие. По данным агентства «Москва», под завалами могут находиться до четырех рабочих. В Главном управлении МЧС по региону предупредили об угрозе повторных обрушений здания.

В пресс-службе Минздрава Московской области заявили РБК, что на месте происшествия производится разбор завалов, работают экстренные и оперативные службы, включая бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. В ведомстве пока не располагают данными о количестве пострадавших при обрушении.