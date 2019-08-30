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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽266,99 (+21,58%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Два человека пострадали при въезде грузовика в дом в Новосибирске

Грузовик, протаранив забор, врезался в частный жом в Октябрьском районе Новосибирска. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает Ngs.ru со ссылкой на управление ГИБДД.

По данным ведомства, грузовой автомобиль MAN двигался по улице Пролетарской в сторону Ипподромской. В это же время в сторону Кирова по улице Бориса Богаткова двигался легковой UAZ UAZ Patriot.

После сильного удара водитель грузовика потерял управление и въехал кабиной в частное сооружение, уточняет «НДН. Инфо». В результате аварии были госпитализированы два человека. 

Как пишут «Вести Новосибирск», всего в ДТП пострадали три человека. Водителю UAZ медики оказали помощь на месте происшествия, а его пассажирку и мужчину, находившегося в момент аварии внутри дома, госпитализировали.    

«51-летняя пассажирка UAZ получила перелом ребра и ушиб мягких тканей. Третий пострадавший находился в доме. Это мужчина 53-х лет. У него сотрясение головного мозга и перелом костей голени», — сообщила «АиФ-Новосибирск» главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.   

Ранее, 28 августа, в районе ТЦ «Океания» на западе Москвы водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку, переходившую дорогу на пешеходном переходе со своим отцом. По факту ДТП было открыто уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).   

Теги: Новосибирск, ДТП, пострадавшие
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