Два человека пострадали при въезде грузовика в дом в Новосибирске

Два человека пострадали при въезде грузовика в дом в Новосибирске

Грузовик, протаранив забор, врезался в частный жом в Октябрьском районе Новосибирска. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом сообщает Ngs.ru со ссылкой на управление ГИБДД.

По данным ведомства, грузовой автомобиль MAN двигался по улице Пролетарской в сторону Ипподромской. В это же время в сторону Кирова по улице Бориса Богаткова двигался легковой UAZ UAZ Patriot.

После сильного удара водитель грузовика потерял управление и въехал кабиной в частное сооружение, уточняет «НДН. Инфо». В результате аварии были госпитализированы два человека.

Как пишут «Вести Новосибирск», всего в ДТП пострадали три человека. Водителю UAZ медики оказали помощь на месте происшествия, а его пассажирку и мужчину, находившегося в момент аварии внутри дома, госпитализировали.

«51-летняя пассажирка UAZ получила перелом ребра и ушиб мягких тканей. Третий пострадавший находился в доме. Это мужчина 53-х лет. У него сотрясение головного мозга и перелом костей голени», — сообщила «АиФ-Новосибирск» главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.