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Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+42%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
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На МКАДе грузовик сбил четырех рабочих

Грузовик на МКАДе сбил четырех дорожных рабочих, сообщили РБК в отделе пропаганды московского управления ГИБДД.

Авария произошла на 100-м километре автодороги в 6:30 утра, неподалеку от парка «Лосиный остров». «В результате ДТП четыре человека пострадали, все они были госпитализированы. По факту ДТП ведется расследование. Сейчас движение на данном участке затруднено», — сказали в управлении.

По данным агентства «Москва», в ДТП попали три автомобиля. В результате аварии произошел разлив топлива. Движение по МКАДу, как передает «РИА Новости», затруднено по двум полосам из пяти.

В конце августа на МКАДе при аварии загорелся грузовик, при аварии пострадал один человек. Движение по внутренней полосе МКАДа было частично перекрыто.

Теги: новости РБК, ДТП, МКАД, ГИБДД
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