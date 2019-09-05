На МКАДе грузовик сбил четырех рабочих

Грузовик на МКАДе сбил четырех дорожных рабочих, сообщили РБК в отделе пропаганды московского управления ГИБДД.

Авария произошла на 100-м километре автодороги в 6:30 утра, неподалеку от парка «Лосиный остров». «В результате ДТП четыре человека пострадали, все они были госпитализированы. По факту ДТП ведется расследование. Сейчас движение на данном участке затруднено», — сказали в управлении.

По данным агентства «Москва», в ДТП попали три автомобиля. В результате аварии произошел разлив топлива. Движение по МКАДу, как передает «РИА Новости», затруднено по двум полосам из пяти.

В конце августа на МКАДе при аварии загорелся грузовик, при аварии пострадал один человек. Движение по внутренней полосе МКАДа было частично перекрыто.