Московский завод назвал сроки поставок импортных лекарств для детей

Московский эндокринный завод (МЭЗ) планирует принять первые поставки импортных лекарственных препаратов, не зарегистрированных в России, в третьей декаде октября. Об этом РБК заявил гендиректор завода Михаил Фонарев.

По его словам, речь идет о нескольких противосудорожных и обезболивающих лекарствах: диазепаме, мидазоламе, клобазаме (торговое название «Фризиум») и фенобарбитале.

«Закуплено будет порядка 10 тыс. упаковок четырех номенклатур. Мы сейчас активно поработали с зарубежными партнерами, более 27 производителей иностранных, мы к ним обратились с такой просьбой [продать лекарства], большинство из них дало нам положительный отклик, и в кратчайшее время мы закупим у них [лекарства]», — пояснил Фонарев.

Ранее стало известно, что правительство выделит средства для закупки не зарегистрированных в России иностранных препаратов для больных детей. Об этом решении объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Московский эндокринный завод назначили оператором поставок.