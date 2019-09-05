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Доллар/Рубль ₽65 (-1,55%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,62%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
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Минтранс предложил передать проведение техосмотра официальным дилерам

Министерство транспорта России предлагает передать процедуру технического осмотра автомобилей официальным дилерам. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих, передает ТАСС.

В настоящее время пройти техосмотр можно только в специализированном пункте СТО, получившем аккредитацию Российского союза автостраховщиков.

«Мы помним, когда принималось решение о том, чтобы модифицировать техосмотр, отдать его тем или иным частным предприятиям. Сейчас мы критикуем то, что получилось», — сказал Дитрих. При этом он уточнил, что вернуться к прежней системе уже невозможно. 

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Проводить техосмотр официальный дилер сможет при техническом обслуживании автомобиля, добавил министр. Кроме того, по его словам, многие дилеры предлагают клиентам  услугу «Инфекционный сервис». «Они по итогам выпишут ту же самую диагностическую карту. Но раз он дилер, и Минпромторг контролирует его работу, он не будет это делать с закрытыми глазами», — пояснил Дитрих. 

В середине июля Госдума одобрила ужесточение ответственности за фиктивные данные о техосмотре. Так, за отсутствие у машины диагностической карты будут штрафовать на 2 тыс. руб. Штраф будет введен также за передачу ложных данных о техосмотре в автоматизированную систему.   

Кроме того, в июне президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей. Теперь диагностические карты будут оформляться только в электронном виде.

Теги: Евгений Дитрих, Минтранс России, техосмотр
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