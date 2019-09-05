Минтранс предложил передать проведение техосмотра официальным дилерам

Министерство транспорта России предлагает передать процедуру технического осмотра автомобилей официальным дилерам. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих, передает ТАСС.

В настоящее время пройти техосмотр можно только в специализированном пункте СТО, получившем аккредитацию Российского союза автостраховщиков.

«Мы помним, когда принималось решение о том, чтобы модифицировать техосмотр, отдать его тем или иным частным предприятиям. Сейчас мы критикуем то, что получилось», — сказал Дитрих. При этом он уточнил, что вернуться к прежней системе уже невозможно.

Проводить техосмотр официальный дилер сможет при техническом обслуживании автомобиля, добавил министр. Кроме того, по его словам, многие дилеры предлагают клиентам услугу «Инфекционный сервис». «Они по итогам выпишут ту же самую диагностическую карту. Но раз он дилер, и Минпромторг контролирует его работу, он не будет это делать с закрытыми глазами», — пояснил Дитрих.