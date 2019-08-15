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Cisco $51 (+9,7%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,56%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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В России предложили ужесточить правила техосмотра автомобилей

Автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков могут обязать проверять работоспособность устройств вызова неотложных служб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы «Автонет». 

«Мы начали работать над подготовкой распоряжения правительства, чтобы ввести обязательную проверку работоспособности устройств вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», уже установленных на автомобилях», – сообщили в пресс-службе.  

Ужесточение позволит повысить надежность работы системы срочного оповещения, обеспечив своевременное доведение сигнала до неотложных служб. Процедуру проверки устройств уже разработал Сколковский институт науки и технологий, ее будут проводить при плановом техосмотре и при предпродажной подготовке машины.  

Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами «ЭРА-ГЛОНАСС» вступило в силу в январе 2017 года. Устройства ставят на автомобили, у которых в 2016 году истек срок одобрения типа транспортного средства, а также на импортные автомобили с пробегом.  

В середине июля Госдума одобрила ужесточение ответственности за фиктивные данные о техосмотре автомобиля. Так, за отсутствие диагностической карты будут штрафовать на 2 тыс. руб. Штраф будет введен и за передачу ложных данных о техосмотре в автоматизированную систему.   

7 июня президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей. Теперь диагностические карты будут оформляться в электронном виде.  

Теги: техосмотр, "ЭРА-ГЛОНАСС"
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