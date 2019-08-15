В России предложили ужесточить правила техосмотра автомобилей

Автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков могут обязать проверять работоспособность устройств вызова неотложных служб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы «Автонет».

«Мы начали работать над подготовкой распоряжения правительства, чтобы ввести обязательную проверку работоспособности устройств вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», уже установленных на автомобилях», – сообщили в пресс-службе.

Ужесточение позволит повысить надежность работы системы срочного оповещения, обеспечив своевременное доведение сигнала до неотложных служб. Процедуру проверки устройств уже разработал Сколковский институт науки и технологий, ее будут проводить при плановом техосмотре и при предпродажной подготовке машины.

Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами «ЭРА-ГЛОНАСС» вступило в силу в январе 2017 года. Устройства ставят на автомобили, у которых в 2016 году истек срок одобрения типа транспортного средства, а также на импортные автомобили с пробегом.

В середине июля Госдума одобрила ужесточение ответственности за фиктивные данные о техосмотре автомобиля. Так, за отсутствие диагностической карты будут штрафовать на 2 тыс. руб. Штраф будет введен и за передачу ложных данных о техосмотре в автоматизированную систему.