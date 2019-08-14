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Общество ,  
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В США из-за обвинений в домогательствах отменили концерт оперного певца

Опера Сан-Франциско в США отменила концерт 78-летнего испанского певца Доминго Пласидо в октябре после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

По утверждению представителей оперы, несмотря на то, что в Сан-Франциско не было неподобающего поведения со стороны артиста, учреждение строго соблюдает внутренний кодекс против сексуальных домогательств, и требует, чтобы все сотрудники «придерживались самых высоких стандартов профессионального поведения».

Опера собиралась отметить 50-летнюю годовщину сотрудничества с Доминго 6 октября. В анонсе, передает агентство, отмечалось, что это будет специальное моновыступление с одним из самых влиятельных певцов в истории оперы.

По данным агентства, Филадельфийский оркестр также отменил выступление Доминго в следующем месяце. В опере Лос-Анджелеса, которой певец руководит с 2003 года, пообещали расследовать случившееся с привлечением независимых экспертов.

Общество
Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Asocciated Press 13 августа опубликовало материал, в котором семь певиц и одна танцовщица на условиях анонимности рассказали о сексуальных домогательствах со стороны певца. Единственной, кто решился раскрыть свое имя, стала певица Патрисия Вульф, меццо-сопрано, которая пела с Доминго в Вашингтонской опере.

Женщины сообщили, что в разное время с 1980-х артист заставлял вступать с ним в сексуальные отношения, обещая за это роли в спектаклях. Пострадавшие также рассказали, что он «наказывал профессионально, когда ему отказывали». По словам Доминго, он полагал, что его «взаимодействие с людьми и отношения всегда приветствовались и были согласованы».

Теги: сексуальные домогательства
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Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
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