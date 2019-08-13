Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Как рассказали жертвы и коллеги по Лос-Анджелесской опере, 78-летний артист предлагал или принуждал вступать с ним в сексуальные отношения в обмен на роли в спектаклях, а в случае отказа «наказывал профессионально»

Пласидо Доминго (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. На условиях сохранения анонимности семь певиц и одна танцовщица рассказали об этом в беседе с агентством Associated Press. Единственной, кто решился раскрыть свое имя, стала певица Патрисия Вульф, меццо-сопрано, которая пела с Доминго в Вашингтонской опере.

Артист, по словам женщин, в разное время с 1980-х заставлял вступать с ним в сексуальные отношения в обмен на обещания получить роли в спектаклях и «наказывал профессионально, когда ему отказывали». Еще как минимум шесть женщин признались, что получали от певца непристойные предложения, которые ставили их в неловкое положение.

Всего около 30 артистов оперы Лос-Анджелеса, где работает 78-летний Доминго, заявили, что наблюдали его неподобающее поведение, особенно по отношению к молодым женщинам. Из рассказов тех, с кем пообщались журналисты, вырисовывается схожая модель поведения. Доминго часто и по несколько раз звонил своим жертвам поздними вечерами или ночами, интересовался их карьерой и просил о встрече наедине в ресторане, у него на квартире или в гостиничном номере, чтобы пообщаться на профессиональные темы.

Многие из пострадавших сообщили, что их неоднократно предупреждали об особенностях поведения артиста и призывали не оставаться с Доминго наедине даже в лифте. Агентство отмечает, что ни одна не смогла предоставить вещественные доказательства обоснованности своих обвинений.