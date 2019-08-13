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Netflix $440 (+41,95%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,82%) прогноз ING к 30.09.19
TripAdvisor $50 (+22,28%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
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Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Как рассказали жертвы и коллеги по Лос-Анджелесской опере, 78-летний артист предлагал или принуждал вступать с ним в сексуальные отношения в обмен на роли в спектаклях, а в случае отказа «наказывал профессионально»
Пласидо Доминго (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. На условиях сохранения анонимности семь певиц и одна танцовщица рассказали об этом в беседе с агентством Associated Press. Единственной, кто решился раскрыть свое имя, стала певица Патрисия Вульф, меццо-сопрано, которая пела с Доминго в Вашингтонской опере.

Артист, по словам женщин, в разное время с 1980-х заставлял вступать с ним в сексуальные отношения в обмен на обещания получить роли в спектаклях и «наказывал профессионально, когда ему отказывали». Еще как минимум шесть женщин признались, что получали от певца непристойные предложения, которые ставили их в неловкое положение.

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Всего около 30 артистов оперы Лос-Анджелеса, где работает 78-летний Доминго, заявили, что наблюдали его неподобающее поведение, особенно по отношению к молодым женщинам. Из рассказов тех, с кем пообщались журналисты, вырисовывается схожая модель поведения. Доминго часто и по несколько раз звонил своим жертвам поздними вечерами или ночами, интересовался их карьерой и просил о встрече наедине в ресторане, у него на квартире или в гостиничном номере, чтобы пообщаться на профессиональные темы.

Многие из пострадавших сообщили, что их неоднократно предупреждали об особенностях поведения артиста и призывали не оставаться с Доминго наедине даже в лифте. Агентство отмечает, что ни одна не смогла предоставить вещественные доказательства обоснованности своих обвинений.

Сам Доминго на вопросы агентства об обвинениях в сексуальных домогательствах не ответил, но, обобщая ситуацию, опроверг эту информацию. «Мне больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно <...>. Я полагал, что все мое взаимодействие с людьми и отношения всегда приветствовались и были согласованы. Люди, которые знают меня или работали со мной, знают, что я не из тех, кто намеренно причиняет кому-либо вред, обижает или смущает», — сказал он.

Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Уже на протяжении 50 лет он выступает на сцене. Певец является обладателем 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

С 2017 года, вслед за скандалом с американским продюсером Харви Вайнштейном, стали появляться обвинения в сексуальных домогательствах в адрес известных актеров, режиссеров и политиков. Среди адресатов оказались актеры Бен Аффлек, Чарли Шин, Эд Вествик и Дастин Хоффман, режиссеры Ларс фон Триер и Джеймс Тобак, а также многие другие.

Автор: Анна Трунина
Теги: сексуальные домогательства
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