Младший брат Джонсона объявил об отставке из-за разногласий по Brexit

Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джозеф объявил об уходе из правительства и парламента из-за разногласий по вопросу о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом политик сообщил в своем Twitter.

«В последние несколько недель я разрывался между преданностью семье и национальными интересами — это неразрешимый конфликт, так что настало время другим занять мои посты депутата палаты общин и министра», — написал он.

В британском правительстве Джо Дждонсон с июля 2019 года занимал пост младшего министра в министерствах образования и по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. (младшим министром в Великобритании называют заместителя министра или руководителя департамента ведомства в рамках министерства. — РБК.)

Представитель Даунинг-стрит заявил журналистам, что Борис Джонсон «и как политик, и как брат понимает, что Джо было нелегко», назвав Джонсона-младшего «талантливым министром и отличным депутатом».

В 2010 году Джо Джонсон был избран в палату общин от округа Орпингтон. В отличие от своего брата, Джонсон-младший в 2016 году голосовал за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе.

В ноябре 2018 года Джо Джонсон уже объявлял об отставке с поста младшего министра транспорта и младшего министра по делам Лондона из-за несогласия с планом бывшего премьер-министра Терезы Мэй по выходу из Европейского союза.

Ранее палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы. В ходе заседания депутаты одобрили законопроект, согласно которому правительство должно отсрочить выход Великобритании из Евросоюза. В ближайшее время документ рассмотрят в палате лордов.