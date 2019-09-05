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Доллар/Рубль ₽65 (-1,49%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+16,36%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+9,29%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
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Общество ,  
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Выселенный из пансионата в Сочи онкобольной переехал в новую квартиру

Житель Сочи Андрей Мартынов, которого накануне судебные приставы выселили из пансионата «Нептун», въехал в муниципальную квартиру по решению главы города Анатолия Пахомова, сообщает пресс-служба мэрии. Его семье предоставили мебель и предметы первой необходимости.

Ранее омбудсмен Краснодарского края Сергей Мышак обратился в администрацию Сочи и прокуратуру с просьбой провести проверку после выселения мужчины с онкологическим заболеванием из временного жилья.

3 сентября приставы и сотрудники полиции на основании решения суда выселили семью Мартынова, чей дом попал под снос для строительства олимпийских объектов, из пансионата «Нептун» без предоставления другого жилья. В сочинской администрации заявили, что семья Мартыновых не оформила права на участок, из-за чего не могла претендовать на компенсацию за землю, изъятую под олимпийский проект.

Мартынов и его супруга не относятся к льготной категории, уточнила мэрия. По словам местной администрации, власти города ищут законный путь решения их жилищного вопроса.

Теги: Сочи, онкобольной, выселение
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