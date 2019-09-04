Омбудсмен обратился в прокуратуру из-за выселения онкобольного в Сочи

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак обратился в администрацию Сочи, а также в прокуратуру с просьбой провести проверку после выселения мужчины с онкологическим заболеванием из временного жилья. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь омбудсмена Вадим Прилепский.

В пресс-службе сочинской администрации РБК рассказали, что пока нет информации о том, было ли получено заявление правозащитника. РБК также направил запрос в пресс-службу прокуратуры Краснодарского края в связи с обращением Мышака. Где сейчас находится мужчина, о котором идет речь, в аппарате омбудсмена не знают.

Как писал «Кавказский узел», 3 сентября приставы и сотрудники полиции по решению суда выселили Андрея Мартынова из пансионата «Нептун». По данным издания, Мартынов вместе с супругой были единственными жильцами пансионата, комнаты в котором занимали «олимпийские переселенцы» (те, чьи дома попали под снос для строительства олимпийских объектов), а также пострадавшие от бедствий. Мэрия Сочи, отмечает издание, добилась решения об их выселении из «Нептуна» без предоставления семье другого жилья.

«Кубанским новостям» в пресс-службе сочинской администрации заявили, что семья Мартыновых не оформила права на участок в Имеретинской низменности в 2007 году, из-за чего не могла претендовать на компенсацию за землю, которую изъяли под олимпийский проект. Там добавили, что предложили супругам компромиссы: выделение участков под ИЖС или трудоустройство в муниципальном учреждении с предоставлением места в общежитии.

По словам представителей администрации Сочи, Мартыновы «не приняли никаких мер для самостоятельного решения вопроса», то есть отказались от всех предложений мэрии и заселились в муниципальный маневренный фонд. В администрации добавили, что исполнительные листы о выселении семьи были направлены еще в 2016 году. Мэрия Сочи, как отмечают «Кубанские новости», не владелец и не арендатор помещений в пансионате «Нептун».