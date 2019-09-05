Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной

Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной. Об этом Медведчук сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

Встреча украинского политика с российским лидером прошла на полях Восточного экономического форума.

«Мы обсуждали многие вопросы, в том числе вопросы, связанные с освобождением наших граждан», — сообщил Медведчук. Политик не ответил на вопрос, может ли освобождение свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе Владимира Цемаха поспособствовать процессу обмена. «Я думаю, что все должно быть хорошо», — добавил Медведчук.

Ранее сегодня Медведчук говорил о желании встретиться с Путиным, отмечая, что встреча будет зависеть от воли главы России.