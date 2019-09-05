Медведчук заявил о желании встретиться с Путиным на ВЭФе

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук приехал на Восточный экономический форум и намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, пишет «РИА Новости».

«Если он планирует, значит, такая встреча будет. Я бы хотел, но это будет зависеть от воли президента Российской Федерации», — сказал Медведчук журналистам.

Как заявил Медведчук в интервью ТАСС, его партия заинтересована в восстановлении экономических и торговых отношений Украины с Россией и странами СНГ. По его словам, страны Азиатско-Тихоокеанского региона всегда были для Украины рынками сбыта. Однако после 2014 года эти экономические отношения стали менее интенсивными из-за подписания соглашения об ассоциации с ЕС. «Наша экономика якобы переориентировалась на рынки Евросоюза», — сказал он.

«Но наши рынки сбыта, с учетом конкурентоспособности нашей продукции — это Россия, это страны СНГ, это страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Очень жаль, что украинские власти последние пять лет не развивали экономические взаимоотношения со странами АТР», — добавил Медведчук.

Политик назвал эту политику «так называемых реформаторов» «ущербной и неправильной».