Медведчук заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире «России 24» заявил, что переговоры об обмене заключенными между Россией и Украиной вскоре подойдут к финалу. Интервью телеканалу он дал в кулуарах Восточного экономического форума.

«Переговоры по обмену ведутся, насколько мне известно, это успешные переговоры, и в ближайшее время они закончатся», — сказал политик (цитата по «Интерфакс»). Медведчук подтвердил, что на форуме во Владивостоке планирует провести несколько встреч с российским руководством, не уточнив имена своих визави.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что обмен заложниками между Россией и Украиной может начаться до конца недели, предполагаемая дата — 7 сентября. Запланированные договоренности носят, по словам собеседника агентства, предварительный характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать эти сведения, заявив, что «анонсов здесь быть не может».

В числе заключенных, которые должны быть обменяны двумя сторонами — украинские моряки с кораблей, задержанных во время Керченского инцидента в ноябре 2018 года. Ранее источники предполагали, что обмен одолжен состояться еще до конца лета, однако переговоры затянулись.