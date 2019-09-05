В школьную программу введут учебник по охране здоровья

Учебник по охране здоровья будет внедрен в школьную программу, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на площадке Восточного экономического форума, передает ТАСС. Пособие разработано совместно Минздравом и Министерством просвещения.

«В нем будут все необходимые разделы: и здоровый образ жизни, и методы первой помощи, и мониторинг своего здоровья — много интересных аспектов», — пояснила Скворцова. По словам министра, учебник будет приспособлен для школьников разных классов, подаваться «психологически правильно» с адаптированной под возраст ребенка лексикой.

Кроме того, Минздрав планирует внести коррективы в школьные дисциплины, добавив в программу информационные блоки по теме здоровья.

«Это должно касаться не только теоретических предметов, но и, например, физкультуры. Тема заботы о здоровье должна звучать и на уроках, и на внеклассных занятиях, включена в классные часы в качестве воспитательного элемента и в летний отдых — смены в детских лагерях тоже это должны использовать», — отметила министр. Преподавание с учетом предлагаемых корректив начнется уже с сентября 2020 года.