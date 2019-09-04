НОВАТЭК договорился о выходе на СПГ-рынок Индии

Подписанный с индийской компанией документ подразумевает взаимные инвестиции в проекты, а также создание совместного предприятия по реализации СПГ в Индии и Бангладеш

НОВАТЭК подписал с индийской компанией H-Energy Global Ltd меморандум в области поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Индию на долгосрочной основе. Документ было подписано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, говорится в сообщении российской компании.

Меморандум также предусматривает совместное инвестирование в будущие СПГ-терминалы H-Energy и СПГ-проекты НОВАТЭКа, а также создание совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа конечным потребителям в Индии, Бангладеш и на других рынках.

Предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон назвал Индию одним из крупнейших и быстрорастущих рынков СПГ. По его словам, эта страна в будущем станет одним из основных источников роста мирового спроса на сырье.

О планах НОВАТЭКа увеличить долю поставок СПГ конечным потребителям Михельсон говорил в июле. Также он отмечал, что компания может привлечь еще одного инвестора в проект «Арктик СПГ-2», снизив долю ниже 60%. Завод мощностью 19,6 млн т в год будет построен на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В базовом сценарии НОВАТЭК планировал продать 40% компании: 20% уже получили китайские CNPC и CNOOC, 10% — французская Total.



Кому могут быть проданы последние 10% в базовом сценарии и дополнительный пакет, предправления НОВАТЭКа не уточнил. По данным СМИ, серьезными претендентами на вхождение в «Арктик СПГ-2» были японская Mitsui & Co, а также саудовская Saudi Aramco.