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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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НОВАТЭК договорился о выходе на СПГ-рынок Индии
Подписанный с индийской компанией документ подразумевает взаимные инвестиции в проекты, а также создание совместного предприятия по реализации СПГ в Индии и Бангладеш

НОВАТЭК подписал с индийской компанией H-Energy Global Ltd меморандум в области поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Индию на долгосрочной основе. Документ было подписано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, говорится в сообщении российской компании.

Меморандум также предусматривает совместное инвестирование в будущие СПГ-терминалы H-Energy и СПГ-проекты НОВАТЭКа, а также создание совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа конечным потребителям в Индии, Бангладеш и на других рынках.

Предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон назвал Индию одним из крупнейших и быстрорастущих рынков СПГ. По его словам, эта страна в будущем станет одним из основных источников роста мирового спроса на сырье.

Бизнес
Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2»

О планах НОВАТЭКа увеличить долю поставок СПГ конечным потребителям Михельсон говорил в июле. Также он отмечал, что компания может привлечь еще одного инвестора в проект «Арктик СПГ-2», снизив долю ниже 60%. Завод мощностью 19,6 млн т в год будет построен на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В базовом сценарии НОВАТЭК планировал продать 40% компании: 20% уже получили китайские CNPC и CNOOC, 10% — французская Total.

Кому могут быть проданы последние 10% в базовом сценарии и дополнительный пакет, предправления НОВАТЭКа не уточнил. По данным СМИ, серьезными претендентами на вхождение в «Арктик СПГ-2» были японская Mitsui & Co, а также саудовская Saudi Aramco.

В конце августа глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что в покупке газа с проектов НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3» заинтересованы индийские компании.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: НОВАТЭК, Индия, Леонид Михельсон, СПГ
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