Россия выступила за нормализацию взаимодействия с США по визам

Россия выступает за скорейшее налаживание взаимоотношений с Соединенными Штатами по визовому вопросу. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии в США, опубликованном на его сайте.

Так в посольстве отреагировали на информацию американских дипломатов о «нежелании» российской стороны выдавать визы консульским сотрудникам посольства США. В российском посольстве сообщение назвали дезинформацией и ложью, отметив, что оно «вызывает недоумение».

«Российская сторона выступает за скорейшую и полную нормализацию нашего взаимодействия на визовом направлении. Готовы продвигаться в этом вопросе настолько, насколько к этому готовы американцы», — заявили в российском ведомстве.

В середине июля посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил о развязанной США визовой войне. По его словам, она началась, после того как 60 российских дипломатов с семьями были высланы из США. Тогда американская сторона перестала выдавать визы для российских дипломатов и административно-технического состава и ввела систему разменов: за каждого российского дипломата Москва должна давать визу американскому, за каждого сотрудника административно-технического персонала Россия также должна давать визу американцу.