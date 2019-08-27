В российском посольстве не обнаружили заявок на визу от сенатора США

В российском посольстве не обнаружили заявок на визу от сенатора США

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон, сообщивший об отказе в российской визе, не обращался за ней в посольство России, сообщается в Twitter дипломатического ведомства.

«Мы давно призываем США снять с законодателей любые ограничения на поездки в качестве первого шага к отмене «черных списков». И кстати, сенатор не обращался за визой в наше посольство и не сообщил о своих планах посетить Россию», — говорится в твите.

Как отметили дипломаты, Джонсон предъявил «беспочвенные обвинения», что говорит о его готовности «не к диалогу, а к конфронтации». «В своей обычной русофобской манере он искажает российскую внешнюю политику и позволяет себе грубые высказывания. Основываясь на этом, вряд ли можно всерьез воспринять его заявления о намерениях восстановить прямой диалог с российскими парламентариями», — говорится в заявлении посольства.

Джонсон должен был посетить Россию в составе двухпартийной делегации и планировал провести консультации с российскими чиновниками, американскими бизнесменами, а также гражданскими организациями. Однако, по словам сенатора, российские власти «продолжают играют в дипломатические игры» с его искренними усилиями и отказали ему во въезде.