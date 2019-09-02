Синоптики предупредили россиян о европейской зиме с ледяными дождями

Синоптики предупредили россиян о европейской зиме с ледяными дождями

Предстоящая зима в европейской части России будет теплой и слякотной. Об этом заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, уже сейчас по долгосрочным прогнозам предварительно можно говорить о том, что первая декада будет очень теплой, и только в конце декабря начнет холодать.

«Январь и февраль также будут теплыми, высока вероятность ледяных дождей, гололедицы, слякоти и гриппозного состояния погоды», — рассказал он.

В целом зима будет развиваться по «европейскому» сценарию и на «настоящую русскую зиму будет похожа слабо».

Прогноз на зиму с ледяными дождями дала РБК и ведущий специалист «Фобоса» Елена Волосюк.