«Ведомости» узнали о проблемах у российских мусорных операторов

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, столкнулись с рядом трудностей при выполнении планов по реализации мусорной реформы. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ).

Согласно планам, на новый режим с 2019 года должны были перейти все регионы (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, получивших отсрочку). Однако, как констатировала НАКДИ, к концу первого полугодия 11 регионов не успели этого сделать. В общей сложности было выбрано 189 региональных операторов (как правило, контракты заключаются на 10 лет).

По словам заместителя генерального директора компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Вячеслава Духина, было проанализировано 40 территориальных схем (некие планы реформы, определяющие развитие отрасли), обращения с отходами. Остальную часть планируется рассмотреть до ноября текущего года. Такие схемы, в которых указывается, где и сколько образуется мусора, а также периодичность и место его вывоза, должны были сформировать региональные власти, а также провести конкурс для выбора оператора, отвечающего за их исполнение.

По словам Духина, наиболее распространенным недостатком в схемах является отсутствие информации о перспективных объектах инфраструктуры. В разработанные схемы, по которым уже начали работать операторы, не включены будущие заводы и полигоны. Также зачастую в схемах отсутствует детализированная информация о мощностях и сроках ввода таких объектов в эксплуатацию. В некоторых схемах отсутствует описание принципа организации раздельного сбора мусора, обращения с крупногабаритными отходами. Кроме того, иногда описание количества отходов, указанного в схеме, не соответствует утвержденным нормативам их накопления.

Лучшей РЭО признал схему Тульской области. Меньше всего требованиям отвечают схемы Ростовской области, Краснодарского края и Чувашии. Еще 32 региона могли бы оптимизировать логистику и снизить тариф, заключив межтерриториальное соглашение с другими регионами, указали в РЭО.