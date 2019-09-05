Лавров сообщил о предложениях для США по «починке» отношений

Россия неоднократно направляла Соединенным Штатам предложения по урегулированию отношений двух стран в сфере стратегической стабильности и экономики. Об этом сообщил в интервью изданию «Известия» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Конечно, отношения [с США] сильно подорваны. Этот процесс, к сожалению, продолжается. Мы не набиваемся в друзья. Но наши предложения о том, как починить эти отношения, многократно передавались американским коллегам, в том числе во время встреч президентов и моих встреч с Госсекретарем США Майклом Помпео, а также с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, — сказал министр.

По словам Лаврова, эти предложения касаются сферы стратегической стабильности, экономического, торгового, инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия по линии политологов и экспертов гражданского общества по ряду важнейших вопросов, касающихся отношений между Москвой и Вашингтоном.

Глава МИД России также признал наличие общих интересов и обязанностей между двумя странами, предусматривающих поддержание международного мира и безопасности. Как заметил министр, народам обеих стран пошли бы на пользу перспективы развитий отношений в сфере торговли, экономики, культуры, а также гуманитарной отрасли. Однако, несмотря на намерения президента США и его ключевых сотрудников нормализовать отношения с Россией, ничего позитивного на практическом уровне не происходит, добавил Лавров.