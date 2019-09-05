Лавров сообщил о предложениях для США по «починке» отношений

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,22 -0,54 EUR Бирж. 73,05 -0,20 Brent 60,57 +4,88% USD Нал. 66,90 64,17 EUR Нал. 73,83 71,33 USD ЦБ 66,50 -0,41 EUR ЦБ 73,06 -0,14 EUR/USD 1,1029 +0,0059 BTC/USD Бирж. 10 623,00 -18,00 IMOEX 2 793,36 +0,69% RTSI 1 330,77 +2,09% DJIA 26 351,16 +0,89% Nasdaq 7 976,88 +1,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+8,85%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+41,43%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
НОВАТЭК ₽1 580 (+19,81%) прогноз Ренессанс Капитал к 14.08.20 Купить
Procter & Gamble $134 (+8,85%) прогноз Barclays Capital к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68,6 (+3,59%) прогноз Промсвязьбанк к 04.03.20 Купить
VEON $3,55 (+41,43%) прогноз Ренессанс Капитал к 03.09.20 Купить
BRENT $60 (-0,94%) прогноз ABN Amro к 30.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 66,5 (-0,41) Quote, 04 сен, 14:41
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 73,06 (-0,14) Quote, 04 сен, 14:41
Лавров сообщил о предложениях для США по «починке» отношений Политика, 01:09 Роухани подтвердил планы Ирана сократить обязательства по ядерной сделке Политика, 00:36 Токарев ответил Сечину на требование об извинениях после письма Шредера Бизнес, 00:31 Неформальная занятость в России резко выросла Экономика, 00:02 Неформальная занятость приблизилась к рекорду кризисного 2016 года Pro, 00:00 Британские депутаты отвергли предложение Джонсона о досрочных выборах Политика, 04 сен, 23:59 Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к трем бывшим сотрудникам Технологии и медиа, 04 сен, 23:45 Трамп допустил встречу с президентом Ирана на Генассамблее ООН Политика, 04 сен, 23:22 Акции ВТБ подорожали на 10% после новостей об увеличении дивидендов Бизнес, 04 сен, 23:10 СМИ обнаружили в Эстонии секретную базу спецназа США Политика, 04 сен, 22:58 Россия поднялась в рейтинге безопасных для туристов стран Общество, 04 сен, 22:37 Аксенов объяснил детям езду Путина на мотоцикле без шлема в Крыму Общество, 04 сен, 22:27 «Спартак» выиграл первый матч в КХЛ под руководством Олега Знарка Спорт, 04 сен, 22:26 Палата общин решила обязать правительство Джонсона отсрочить Brexit Политика, 04 сен, 22:11
Политика ,  
0 
Лавров сообщил о предложениях для США по «починке» отношений

Россия неоднократно направляла Соединенным Штатам предложения по урегулированию отношений двух стран в сфере стратегической стабильности и экономики. Об этом сообщил в интервью изданию «Известия» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Конечно, отношения [с США] сильно подорваны. Этот процесс, к сожалению, продолжается. Мы не набиваемся в друзья. Но наши предложения о том, как починить эти отношения, многократно передавались американским коллегам, в том числе во время встреч президентов и моих встреч с Госсекретарем США Майклом Помпео, а также с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, — сказал министр.

По словам Лаврова, эти предложения касаются сферы стратегической стабильности, экономического, торгового, инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия по линии политологов и экспертов гражданского общества по ряду важнейших вопросов, касающихся отношений между Москвой и Вашингтоном.

Политика
Лавров прокомментировал слова о «стуке со дна» в международных отношениях

Глава МИД России также признал наличие общих интересов и обязанностей между двумя странами, предусматривающих поддержание международного мира и безопасности. Как заметил министр, народам обеих стран пошли бы на пользу перспективы развитий отношений в сфере торговли, экономики, культуры, а также гуманитарной отрасли. Однако, несмотря на намерения президента США и его ключевых сотрудников нормализовать отношения с Россией, ничего позитивного на практическом уровне не происходит, добавил Лавров. 

Министр также посетовал на то, что Вашингтон продолжает вводить против России односторонние санкции, не приводя при этом каких-либо аргументов. «Это вступает в противоречие с тем настроем, который постоянно проецирует сам президент США», — подытожил глава МИДа.

В августе МИД России привел статистику санкций, введенных американской стороной против России. Согласно данным российского внешнеполитического ведомства, США с 2011 года вводили санкции более 70 раз.

Теги: Сергей Лавров
Материалы по теме
Лавров заявил о попытках США «оторвать» Грузию от России
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter