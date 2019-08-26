Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с иранским коллегой Хасаном Роухани, если будут подходящие обстоятельства. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи лидеров «Большой семерки» в Биаррице, передает корреспондент РБК.

«Если обстоятельства будут верными, правильными, я бы с уверенностью согласился на это», — ответил он на вопрос, согласился бы он встретиться с иранским президентом.

Трамп добавил, что Иран является страной с большим потенциалом, и Вашингтон не будет добиваться смены режима в этой стране. Американский лидер также выразил надежду на то, что Иран хочет заключить новую ядерную сделку.

Ранее на пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что готовится возможная встреча Трампа и Роухани. Он также выразил надежду, что она пройдет в ближайшие недели.