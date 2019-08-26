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Политика ,  
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Макрон анонсировал саммит президентов США и Ирана
Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «семерки» в Биаррице сообщил, что идет подготовительная работа к встрече президента Ирана Хасана Роухани и лидера США Дональда Трампа (трансляцию пресс-конференции вел телеканал NBC).

«Мы надеемся, что в ближайшие недели мы сможем увидеть саммит между президентом Роухани и президентом Трампом», — заявил Макрон. Если такая встреча состоится, она станет первым саммитом президентов Ирана и США.

Во время саммита G7 французский Биарриц посетил глава иранского МИДа Джавад Зариф, он встретился с Макроном. Позднее президент Франции сообщил, что иранское досье активно обсуждалось всеми участниками саммита.

Трамп, комментируя слова о скором саммите, на той же пресс-конференции отметил, что при «правильных обстоятельствах» он готов к встрече с Роухани. Он также выразил надежду, что Иран хочет новой сделки, и что он «будет вести себя хорошо».

Как обозначил Эмманюэль Макрон, он увидел понимание Трампом необходимости начала работы над новым соглашением по ядерной программе Ирана. Как отметил французский лидер, в 2015 году Париж больше других стран высказывал претензии во время подписания Совместного всеобъемлющего плана действий. Теперь же, констатировал Макрон, давление Вашингтона на Тегеран создало условия для того, чтобы начать новые переговоры.

По словам Макрона, новое соглашение должно будет иметь длительный срок действия, а также более жесткий формат контролирующих инспекций Ирана. На таких требованиях настаивает Вашингтон, указал Макрон.

Трамп заявил, что подписание СВПД было ошибкой, а те экономические преимущества, которые Иран получил от сделки, были потрачены на проекты, дестабилизирующие Ближний Восток.

Новое соглашение по Ирану должно содержать два дополнительных условия по сравнению с СВПД, сказал Трамп. Во-первых, оно должно действовать в течение более длительного срока. Во-вторых, соглашение должно ограничить не только производство Ираном ядерного оружия, но и программы создания баллистических ракет.

Фотогалерея 
Эмоции саммита G7 в Биаррице. Фоторепортаж

При этом Трамп подчеркнул, что не стремится свергать политический режим в Тегеране. «Мы не хотим смены руководства», — сказал он. Президент уточнил, что испытывает к Ирану «позитивные чувства», и что он общался со многими «замечательными людьми» из этой страны. Иран может стать «великой нацией», но не должен создавать ядерное оружие, добавил Трамп.

Саммит G7 продолжался в Биаррице три дня.

Теги: Эмманюэль Макрон, Дональд Трамп, Хасан Роухани, СВПД
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