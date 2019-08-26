Макрон анонсировал саммит президентов США и Ирана

Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита «семерки» в Биаррице сообщил, что идет подготовительная работа к встрече президента Ирана Хасана Роухани и лидера США Дональда Трампа (трансляцию пресс-конференции вел телеканал NBC).

«Мы надеемся, что в ближайшие недели мы сможем увидеть саммит между президентом Роухани и президентом Трампом», — заявил Макрон. Если такая встреча состоится, она станет первым саммитом президентов Ирана и США.

Во время саммита G7 французский Биарриц посетил глава иранского МИДа Джавад Зариф, он встретился с Макроном. Позднее президент Франции сообщил, что иранское досье активно обсуждалось всеми участниками саммита.

Трамп, комментируя слова о скором саммите, на той же пресс-конференции отметил, что при «правильных обстоятельствах» он готов к встрече с Роухани. Он также выразил надежду, что Иран хочет новой сделки, и что он «будет вести себя хорошо».

Как обозначил Эмманюэль Макрон, он увидел понимание Трампом необходимости начала работы над новым соглашением по ядерной программе Ирана. Как отметил французский лидер, в 2015 году Париж больше других стран высказывал претензии во время подписания Совместного всеобъемлющего плана действий. Теперь же, констатировал Макрон, давление Вашингтона на Тегеран создало условия для того, чтобы начать новые переговоры.