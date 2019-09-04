Украина выступила за возвращение российских наблюдателей в Донбасс

Украинская сторона выступила за возвращение представителей России в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщила на своей странице в Facebook Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Украину в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

«В рамках заседания ТКГ [Трехсторонней контактной группы] украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Центр по контролю и координации сторон», — заявила она.

По ее словам, поводом для этого решения послужил рост числа нарушений режима прекращения огня со стороны ополченцев за последние две недели. Олифер отметила, что двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня «целесообразно восстановить».

В декабре 2017 года российские офицеры-наблюдатели покинули территорию самопровозглашенных ЛНР и ДНР.