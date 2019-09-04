Министр Ирана попросил Трампа не изображать Таноса

Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми призвал президента США Дональда Трампа не изображать Таноса — главного злодея из вселенной комиксов Marvel. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Вселенная и светлое будущее принадлежит всем, а не кому-то. Перестань изображать Таноса, Дональд Трамп», — написал Джахроми.

Слова Джахроми последовали вслед за тем, как США ввели санкции против Иранского космического агентства, Иранского института космоса и Национального авиационно-космического института. По словам главы Госдепа Майка Помпео, «США не позволят Ирану использовать свою космическую программу для прикрытия своей программы по баллистическим ракетам».

Вашингтон возобновил ряд ограничений против Тегерана, после того как США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном в 2018 году. Согласно договору, Иран должен был сократить свою ядерную программу в обмен на отказ участников соглашения, в том числе США, от санкций против него.