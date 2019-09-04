Отец Бузовой не заплатил 32,6 тыс. руб. налогов

Игорь Бузов не оплатил налоги на сумму 32,6 тыс. руб., следует из базы данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Его фамилия, имя, отчество и место рождения совпадают с личными данными отца телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

В общей сложности в отношении Игоря Бузова возбуждено девять исполнительных производств на сумму 32 605.43 руб. PR-директор Ольги Бузовой Антон Богославский заявил РБК, что отец певицы не находится в розыске Федеральной налоговой службы России. По его словам, речь идет как раз о сумме около 32 тыс. руб., но у отца Бузовой есть время оплатить задолженность.

«У него [Игоря Бузова] есть ИП, но он не ведет никакую предпринимательскую деятельность. В свое врем он работал, вел предпринимательскую деятельность, но лет пять примерно [уже] не ведет. Он сдает отчеты, как это и полагается. Если не ведется предпринимательская деятельность, отчеты сдаются по нулям. Нужно за то, что у вас есть ИП, платить. Вот он в том году заплатил, в этом году ему пришел платеж на этот год. У него есть время заплатить до конца этого года. В розыске он не находится», — сообщил он.

Ранее курирующий транспортную отрасль вице-премьер Максим Акимов предложил привлечь Ольгу Бузову к пропаганде безопасности на дорогах. В ответ певица сообщила, что всегда поддерживает социальные проекты.