Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах

К пропаганде безопасности дорожного движения необходимо привлекать лидеров общественного мнения, таких как телеведущая и певица Ольга Бузова. Об этом заявил вице-премьер России Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, на заседании профильной комиссии в правительстве, передает «РИА Новости».

Акимов считает, что необходимо менять подход к пропаганде безопасности на дорогах. Так, вместо методических курсов, программ и учебников он предложил использовать аккаунты лидеров общественного мнения в соцсетях.

«У Бузовой 15 млн подписчиков», — обратил внимание вице-премьер. «Наверное, если это лидер общественного мнения, то это ответственный, думающий и патриотичный человек, наверное, если нужно, может какие-то им деньги заплатить», — продолжил он.

По его словам, «надо это использовать», если это «прямой канал к мозгам 15 млн молодых мамаш».

Акимов поручил создать межведомственную группу, чтобы разработать предложение по внедрению информации о безопасном дорожном движении в социальные сети. На разработку предложения он дал два месяца.