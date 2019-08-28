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Baidu $181 (+72,41%) прогноз Bank of America к 31.07.20 Купить
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Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах

К пропаганде безопасности дорожного движения необходимо привлекать лидеров общественного мнения, таких как телеведущая и певица Ольга Бузова. Об этом заявил вице-премьер России Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, на заседании профильной комиссии в правительстве, передает «РИА Новости».

Акимов считает, что необходимо менять подход к пропаганде безопасности на дорогах. Так, вместо методических курсов, программ и учебников он предложил использовать аккаунты лидеров общественного мнения в соцсетях.

«У Бузовой 15 млн подписчиков», — обратил внимание вице-премьер. «Наверное, если это лидер общественного мнения, то это ответственный, думающий и патриотичный человек, наверное, если нужно, может какие-то им деньги заплатить», — продолжил он.

По его словам, «надо это использовать», если это «прямой канал к мозгам 15 млн молодых мамаш».

Акимов поручил создать межведомственную группу, чтобы разработать предложение по внедрению информации о безопасном дорожном движении в социальные сети. На разработку предложения он дал два месяца.

Теги: Правительство РФ, пропаганда, Безопасность дорожного движения
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