Бузова ответила на идею Акимова о пропаганде безопасности на дорогах

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила РБК, что всегда поддерживает социальные проекты. Так она ответила на слова вице-премьера Максима Акимова о том, что ее нужно привлечь к пропаганде безопасности дорожного движения как лидера общественного мнения.

«Максим Алексеевич правильно заметил, что сейчас время, когда уже бессмысленно выпускать брошюры и методички, современное поколение не смотрит это все. Сейчас люди больше времени проводят в социальных сетях и прислушиваются к мнению любимых блогеров», — сказала она.

Бузова добавила, что на ее странице в Instagram, у которой уже более 16 млн подписчиков, часто появляются посты на волнующие ее темы. Она отметила, что в Москве также висят ее банеры, посвященные безопасному дорожному движению и культуре поведения в общественном транспорте.

На заседании в правительстве Акимов заявлял, что нужно менять подход к пропаганде безопасности на дорогах и использовать для этой цели аккаунты лидеров общественного мнения в соцсетях. Вице-премьер поручил в течение двух месяцев создать межведомственную группу, которая будет заниматься разработкой внедрения в соцсети информации о дорожной безопасности.