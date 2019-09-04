Путин оценил рост цен на авиабилеты

Президент Владимир Путин указал главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву на рост цен авибилетов, который опережает инфляцию, передает агентство ТАСС,

«Виталий, больше инфляции — 7% рост!», — обратился Путин к руководителю авиакомпании перед заседанием президиума Госсовета на полях Восточного экономического форума.

Как стало известно ранее, цены на авиабилеты в первом полугодии 2019 года увеличились на 7% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом сообщила журналистам начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова в ходе форума во Владивостоке.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям» спрогнозировал рост стоимости авиабилетов в 2019 на 9-10%.

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что не оставят без внимания слова Шокурова и проверят деятельность его организации на предмет сговора.

Согласно данным Росстата, в июле 2019 года тарифы на авиаперелеты экономическим классом выросли на 6,2%. В ходе прямой линии президент России Владимир Путин в июне 2019 года отметил, что стоимость авиабилетов в 2018 году выросла почти на 10%. «У нас никогда такого не было. У нас рост составлял обычно где‑то в год 2%. Здесь сразу почти 10, 9,5, даже чуть больше», — сказал президент.