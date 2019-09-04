ФСИН выплатит 700 тыс. руб. перенесшему пытки экс-заключенному в Бурятии

Советский районный суд Улан-Удэ взыскал с ФСИН России 700 тыс. руб. в пользу Виктора Роганова за пытки, перенесенные им в следственном изоляторе № 1. Об этом сообщил РБК представитель истца, юрист Роман Сукачев, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

По данным прокуратуры Бурятии, в январе 2013 года начальник дневной смены отдела режима СИЗО-1 Улан-Удэ Юрий Гостев и шесть его подчиненных принуждали находящегося под государственной защитой заключенного Виктора Роганова дать показания в пользу криминальных авторитетов Бурятии. По словам его адвоката, работники изолятора применили к мужчине пытки, в ходе которых нанесли заключенному не менее 240 ударов руками и ногами. Сотрудники СИЗО пытались скрыть факт совершения преступления, несмотря на наличие свидетелей, слышавших стоны пострадавшего. Как сообщил Сукачев, впоследствии у Роганова диагностировали многочисленные гематомы в области поясницы, ягодиц и правого бедра.

Адвокат сообщил, что уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, максимальный срок лишения свободы — десять лет). Сотрудники СИЗО — Дмитрий Ткачев, Юрий Гостев, Сергей Горюнов, Александр Асташов, Цыден Доржиев, Роман Родионов и Артур Попов — свою вину не признали.

В мае 2018 года Советский районный суд Улан-Удэ приговорил каждого из них к 4 годам лишения свободы условно, а также запретил им работать в силовых структурах в течение трех лет. 9 августа 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Бурятии оставила приговор без изменений.