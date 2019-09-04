Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд

Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд. Об этом рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает ТАСС.

«Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного по сравнению со всеми остальными годами портфеля заказов на $14,5 млрд. Это очень значимая цифра и, действительно, это прорыв», — сказал он.

Из-за давления, которое на Дели оказывают США, оружейные контракты, заключенные с Индией, — «элемент привилегированного стратегического взаимодействия», считает Шугаев.

Вопреки позиции Вашингтона, Индия подписала контракты на поставку ЗРК С-400, а также фрегатов проекта 11356 и боеприпасов. Кроме того, Россия и Индия продолжают переговоры по поставкам переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С». Стоимость тендера на этот ПЗРК составлял около $1 млрд, рассказал глава ФСВТС.

Еще два значимых совместных проекта России и Индии в оружейной сфере — локализация производства вертолетов Ка-226 в Индии и производство автоматов Калашникова сотой серии. «По вертолетам мы можем достичь локализации в Индии порядка 80%, а по автоматам Калашникова будем приближаться к 100%», — рассказал Шугаев.