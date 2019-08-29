ФСВТС назвала урегулированным вопрос с авансом за С-400 от Индии

Москва и Нью-Дели урегулировали вопрос аванса по контракту на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Что касается аванса Индии за покупку С-400, то этот вопрос урегулирован. Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем», — говорится в сообщении.

О планах Индии приобрести российские С-400 стало известно еще в 2015 году. Соответствующий контракт на $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию. Также контракты на поставку С-400 Россия заключила с Турцией и Китаем. При этом в мае текущего года агентство Bloomberg узнало, что Россия отказала Ирану в поставках этого комплекса.

Против сделок по поставкам С-400 нескольким странам неоднократно выступали США. Комментируя продажу этих комплексов Индии, в Вашингтоне обещали принять меры против Нью-Дели, не уточнив, на какие именно шаги власти США готовы пойти.