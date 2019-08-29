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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
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ФСВТС назвала урегулированным вопрос с авансом за С-400 от Индии

Москва и Нью-Дели урегулировали вопрос аванса по контракту на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Что касается аванса Индии за покупку С-400, то этот вопрос урегулирован. Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем», — говорится в сообщении.

О планах Индии приобрести российские С-400 стало известно еще в 2015 году. Соответствующий контракт на $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию. Также контракты на поставку С-400 Россия заключила с Турцией и Китаем. При этом в мае текущего года агентство Bloomberg узнало, что Россия отказала Ирану в поставках этого комплекса.

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Против сделок по поставкам С-400 нескольким странам неоднократно выступали США. Комментируя продажу этих комплексов Индии, в Вашингтоне обещали принять меры против Нью-Дели, не уточнив, на какие именно шаги власти США готовы пойти.

В июле замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов заявил, что помимо поставок С-400 Россия и Индия нашли решение по поставкам автоматов Калашникова и фрегатов проекта 11356. По его словам, портфель заказов на поставку вооружений и военной техники в Индию составляет около $14 млрд. Он отмечал, что Москва планирует получить аванс за системы С-400 до конца 2019 года. Дрожжов сообщил, что в случае получения аванса в срок поставки комплексов могут начаться в 2020 году, а завершиться — в 2025-м.

Теги: Индия, аванс, С-400
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