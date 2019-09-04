Памфилова заявила о полной готовности избирательной системы к выборам

Избирательная система страны полностью готова к единому дню голосования 8 сентября. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Система избирательная готова по всем параметрам. Все, и система безопасности, и по оснащенности участков», — сказала Памфилова, отметив, что уже напечатаны все бюллетени и проверены списки избирателей. Она также добавила, что сегодня, 4 сентября, завершается сбор заявлений для голосования по месту жительства, а также формирование списка наблюдателей.

В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах страны. В 16 регионах пройдут выборы губернаторов, еще в 13 регионах — выборы в заксобрания, в 22 административных центрах изберут городские думы, а еще в трех регионах — глав муниципальных образований.

В выборах в Мосгордуму будут участвовать 228 кандидатов. Изначально на них зарегистрировали 233 кандидата. В середине августа по решению Мосгорсуда кандидатом также стал член партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Еще шесть человек впоследствии сняли свои кандидатуры. Недопуск к выборам в Мосгордуму из-за большого процента брака в подписях за ряд кандидатов от оппозиции вызвал в столице серию массовых протестов, по итогам акции 27 июля было возбуждено несколько уголовных дел.