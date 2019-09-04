Глава ВТБ указал на недостатки идеи о выкупе россиянами своих долгов

Платежная дисциплина россиян снизится, если они получат возможность выкупать у банков свои долги со скидками. Об этом заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в ходе Восточного экономического форума, передает ТАСС.

По словам Костина, это может привести к тому, что банки откажутся от услуг коллекторов и начнут взимать средства самостоятельно, что приведет к увеличению стоимости процесса. «Очень важно, чтобы не получилось, что под это дело хорошие заемщики начали пытаться уйти [от выплаты кредита] за 2%», — добавил он.

Глава ВТБ заключил, что проблемы нельзя решать за счет административных мер, включая списание долгов.

Ранее Минэкономразвития предложило обязать кредитора перед передачей долга коллекторам предложить его должнику. Фактически речь идет о списании долга, так как кредиты физических лиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера. Кредиторы, в свою очередь, с предложением министерства не согласны — по их мнению, это освободит заемщиков от обязательств.