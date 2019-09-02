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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Amazon $2 250 (+26,87%) прогноз RBC Capital Markets к 24.07.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
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Финансы ,  
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ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян

За первую половину 2019 года коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам у населения (отношение плановых платежей граждан по кредитам к располагаемым доходам домохозяйств) увеличился с 8,3 до 8,8%, сообщил ЦБ. Это близко к пиковым значениям кризисного 2014 года, предупреждает регулятор.

Необеспеченные потребительские кредиты вносят основной вклад в рост долговой нагрузки россиян. С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.

Для борьбы с рисками от увеличения долговой нагрузки граждан регулятор пообещал увеличить надбавки к коэффициентам риска для финансовых организаций.

Финансы
ЦБ введет для банков новые ограничения по выдаче потребкредитов

ЦБ и кабмин на протяжении последнего года неоднократно поднимали вопрос о закредитованности населения страны. В июне регулятор обнародовал новую шкалу надбавок по коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые вступят в силу с 1 октября и будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и полной стоимости кредита. Чем выше риск для банка, тем большее давление оказывает кредит на его капитал и тем невыгоднее становится для него выдача кредита.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на прошлой неделе предупредил, что рост долговой нагрузки населения может привести к значительному ухудшению уровня жизни населения.

Теги: Центробанк, Кредиты, Долги
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