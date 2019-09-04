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Власти городов с самым грязным воздухом ответили на данные Минприроды

Власти Абакана заявили о скором закрытии всех небольших угольных котелен, которые влияют на загрязнение воздуха. Об этом РБК рассказали в администрации города, комментируя рейтинг городов с самым большим загрязнением воздуха, составленный Минприроды.

«Город вкладывается в охрану атмосферного воздуха, развивая жилищно-коммунальные хозяйства, город закрывает маленькие котельные, которые отапливаются углем и вносят вклад в загрязнение. В 2004 закрыто восемь маленьких котельных, в 2014 — одна, в 2015 — одна, в 2016 — котельная угольная преобразована в центральный тепловой пункт, то есть у нее нет выбросов. Сейчас у нас осталось в городе три элеrтрокотельных, но они не влияют на загрязнение, и небольших угольных котельных осталось пять. По нашей схеме теплоснабжения в определенный период времени все эти маленькие котельные будут закрыты», — заявили РБК в администрации Абакана.

Для более подробной информации о причинах уровня загрязнения воздуха в городе в администрации посоветовали обратиться в Минприроды региона. РБК направил запрос в Министерство природы Хакасии.

Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом

В министерстве экологии и рационального природопользования Красноярска заявили, что в результате реализации комплексных мер, выбросы в атмосферу города должны сократиться на 22% (42 тыс.т.) к 2024 году, передает «РИА Новости». Запланированные расходы на комплексный план составляют 68,69 млрд руб. В министерстве пояснили, что на загрязнение городов края влияют выбросы металлургических предприятий, угольных тепловых станций, котельный бизнес, выбросы автотранспорта, а также печного отопления частного сектора.

Ранее в Минприроды назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения атмосферы. В список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селегинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

Во всех городах загрязнение определялось бензапиреном, который образуется при сгорании углеводного топлива. В ряде городов также зафиксировали оксид азота, формальдегид, оксид углерода, сероуглерод, хлорид водорода, диоксид серы и др. Около 60% (24 из 46) городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха расположены в Сибирском федеральном округе.

Теги: Минприроды, загрязнение воздуха, новости РБК
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