Власти городов с самым грязным воздухом ответили на данные Минприроды

Власти Абакана заявили о скором закрытии всех небольших угольных котелен, которые влияют на загрязнение воздуха. Об этом РБК рассказали в администрации города, комментируя рейтинг городов с самым большим загрязнением воздуха, составленный Минприроды.

«Город вкладывается в охрану атмосферного воздуха, развивая жилищно-коммунальные хозяйства, город закрывает маленькие котельные, которые отапливаются углем и вносят вклад в загрязнение. В 2004 закрыто восемь маленьких котельных, в 2014 — одна, в 2015 — одна, в 2016 — котельная угольная преобразована в центральный тепловой пункт, то есть у нее нет выбросов. Сейчас у нас осталось в городе три элеrтрокотельных, но они не влияют на загрязнение, и небольших угольных котельных осталось пять. По нашей схеме теплоснабжения в определенный период времени все эти маленькие котельные будут закрыты», — заявили РБК в администрации Абакана.

Для более подробной информации о причинах уровня загрязнения воздуха в городе в администрации посоветовали обратиться в Минприроды региона. РБК направил запрос в Министерство природы Хакасии.

В министерстве экологии и рационального природопользования Красноярска заявили, что в результате реализации комплексных мер, выбросы в атмосферу города должны сократиться на 22% (42 тыс.т.) к 2024 году, передает «РИА Новости». Запланированные расходы на комплексный план составляют 68,69 млрд руб. В министерстве пояснили, что на загрязнение городов края влияют выбросы металлургических предприятий, угольных тепловых станций, котельный бизнес, выбросы автотранспорта, а также печного отопления частного сектора.