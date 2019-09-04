Посольство отреагировало на слова Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Посольство отреагировало на слова Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Посольство России в Болгарии прокомментировало заявление болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы. Об этом сообщается в Facebook дипмиссии.

Выставка должна открыться в Российском культурном центре в Софии. МИД республики, в частности, призвал российское посольство «не занимать позицию в поддержку сомнительного тезиса» о том, что СССР освободил Европу от нацизма.

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом. Мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — говорится в заявлении российского посольства.

В дипмиссии отметили, что выставка готовилась с целью ознакомления болгарской общественности с архивными материалами, многие из которых свидетельствуют о «решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы».