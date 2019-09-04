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Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
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Посольство отреагировало на слова Болгарии о роли СССР во Второй мировой

Посольство России в Болгарии прокомментировало заявление болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы. Об этом сообщается в Facebook дипмиссии.  

Выставка должна открыться в Российском культурном центре в Софии. МИД республики, в частности, призвал российское посольство «не занимать позицию в поддержку сомнительного тезиса» о том, что СССР освободил Европу от нацизма.

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом. Мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией», — говорится в заявлении российского посольства.    

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В дипмиссии отметили, что выставка готовилась с целью ознакомления болгарской общественности с архивными материалами, многие из которых свидетельствуют о «решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы».     

В конце июля Служба госбезопасности Латвии завела уголовное дело против члена правления Русского союза Латвии Александра Филея. Поводом стал пост Филея в Facebook о годовщине 17 июня 1940 года. По его словам, именно тогда «советская армия освободила Латвию от диктаторского режима, строящегося на принципах нацизма».    

Теги: Болгария, вторая мировая война, СССР
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