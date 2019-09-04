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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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СМИ сообщили о карте с изображением украинских городов в составе Польши

Города Западной Украины включили в состав Польши на карте поезда, который был запущен по случаю годовщины Второй Речи Посполитой. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

Карта нанесена на поверхность вагонов поезда. Польскими городами были обозначены Львов, Луцк, Ровно и Броды, которые являлись территорией Польши до 1939 года. После заключения пакта Молотова-Риббентропа и вторжения советских войск в Польшу в 1940 году Восточная Галиция и Волынь вошли в состав Украинской ССР. Также на поезде изображен портрет польского политического деятеля Юзефа Пилсудского, который воевал с Западно-Украинской народной республикой и Красной армией за эти территории.

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В 2017 году в новых паспортах Польши появились изображения польских воинских захоронений во Львове. Это стало поводом для дипломатического скандала: МИД Украины вызвал польского посла и выразил ему протест.

Ранее МИД Украины раскритиковал украинскую газету «Карпаталия», которую издает венгерская диаспора, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью. Закарпатская область — регион Украины со значительной венгерской диаспорой.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным Визитом в Польшу. Во время встречи Дуда обратился к Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни — массового убийства этнических поляков в 1943 году бойцами Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

Теги: Украина, Польша, карта
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