СМИ сообщили о карте с изображением украинских городов в составе Польши

Города Западной Украины включили в состав Польши на карте поезда, который был запущен по случаю годовщины Второй Речи Посполитой. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

Карта нанесена на поверхность вагонов поезда. Польскими городами были обозначены Львов, Луцк, Ровно и Броды, которые являлись территорией Польши до 1939 года. После заключения пакта Молотова-Риббентропа и вторжения советских войск в Польшу в 1940 году Восточная Галиция и Волынь вошли в состав Украинской ССР. Также на поезде изображен портрет польского политического деятеля Юзефа Пилсудского, который воевал с Западно-Украинской народной республикой и Красной армией за эти территории.

Запись в facebook пользователя Дмитрий Марунич

В 2017 году в новых паспортах Польши появились изображения польских воинских захоронений во Львове. Это стало поводом для дипломатического скандала: МИД Украины вызвал польского посла и выразил ему протест.

Ранее МИД Украины раскритиковал украинскую газету «Карпаталия», которую издает венгерская диаспора, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью. Закарпатская область — регион Украины со значительной венгерской диаспорой.