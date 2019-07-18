Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете

Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете

Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью. Об этом написал в Twitter замглавы внешнеполитического ведомства Егор Божок.

«На первой полосе газеты «Карпаталия» под лозунгом «Венгр, вставай!» иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины. Сепаратизм!» — написал он.

Божок добавил, что МИД Украины призвал Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины возбудить уголовное дела из-за иллюстрации.

Ранее, 15 июля, украинское внешнеполитическое ведомство обвинило Венгрию во вмешательстве в политику страны. Недовольство Киева связано со встречей в Будапеште премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, нардепом от партии Петра Порошенко Василием Брензовичем.