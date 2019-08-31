Дуда попросил Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни

Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни. Об этом сообщает «Польское радио».

«Нам очень бы хотелось, чтобы между людьми начались нормальные взаимоотношения», — сказал Дуда на совместной пресс-конференции с Зеленским в субботу. По словам польского президента, для налаживания отношений необходимо, чтобы каждый, кто был убит, получил надгробие. Он отметил, что это можно будет сделать в случае проведения работ по эксгумации тел погибших.

Дуда заявил, что обратился к президенту Украины с просьбой отменить введенный прежними властями мораторий. По его словам, Зеленский ответил, что правительство Украины сейчас формируется, но этот вопрос будет позднее решен. В свою очередь Владимир Зеленский предложил польскому президенту на границе Украины и Польши установить общий мемориал примирения, отмечает «Интерфакс-Украина». Зеленский добавил, что Киев и Варшава не закрывают глаза на общие трагические страницы прошлого.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в июле 2018 года заявлял, что главным условием примирения между народами Польши и Украины должно стать признание правды о Волынской резне.