Суд признал законным арест экс-президента Киргизии Атамбаева

Бишкекский городской суд отклонил жалобу на арест экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает местное агентство «24» со ссылкой на адвоката Сергея Слесарева.

Сторона защиты добавила, что суд также оставил без изменений решение о содержании бывшего президента под стражей до 26 октября.

«Собственно, мы и не рассчитывали на другое. Мы видели, каким образом проходит слушание — было назначено в Бишкекском горсуде, провели по факту в ГКНБ», — сказал Слесарев.

Он подчеркнул, что заседание велось в закрытом режиме, и доводы стороны защиты не были учтены.

Бывший президент Киргизии был задержан 8 августа по обвинению в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Позднее, 14 августа, стало известно, что бывший глава государства также проходит обвиняемым по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, приобретении здания торгово-развлекательного центра «Форум» и прочей недвижимости.