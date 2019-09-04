Роспотребнадзор не нашел рисков для здоровья после ЧП под Северодвинском

Роспотребнадзор не нашел рисков для здоровья после ЧП под Северодвинском

Риск для здоровья россиян от всплеска радиации при аварии на полигоне Минобороны нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«Специалисты проверили, проверяют — рисков для здоровья нет. Если они будут, в первую очередь мы проинформируем население», — сказала она. Попова добавила, что всегда относится с большой осторожностью к исследованиям, которые проводят неспециалисты.

Авария на военном полигоне под Северодвинском произошла 8 августа, когда совместные работы проводили военные и специалисты Росатома. Тогда взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка с изотопными элементами. Жертвами стали пять человек.

Вице-премьер Юрий Борисов говорил о том, что авария произошла при «создании принципиально новых образцов техники». Росгидромет заявлял, что после аварии уровень радиации в Северодвинске ненадолго превысил норму в 4–16 раз.

В конце августа Росгидромет сообщил, что его специалисты при анализе взятых проб обнаружили радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.