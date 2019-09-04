Роспотребнадзор не нашел рисков для здоровья после ЧП под Северодвинском

Риск для здоровья россиян от всплеска радиации при аварии на полигоне Минобороны нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Восточного экономического форума, передает ТАСС.
«Специалисты проверили, проверяют — рисков для здоровья нет. Если они будут, в первую очередь мы проинформируем население», — сказала она. Попова добавила, что всегда относится с большой осторожностью к исследованиям, которые проводят неспециалисты.
Авария на военном полигоне под Северодвинском произошла 8 августа, когда совместные работы проводили военные и специалисты Росатома. Тогда взорвалась жидкостная реактивная двигательная установка с изотопными элементами. Жертвами стали пять человек.
Вице-премьер Юрий Борисов говорил о том, что авария произошла при «создании принципиально новых образцов техники». Росгидромет заявлял, что после аварии уровень радиации в Северодвинске ненадолго превысил норму в 4–16 раз.
В конце августа Росгидромет сообщил, что его специалисты при анализе взятых проб обнаружили радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана.