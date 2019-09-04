Полиция задержала подозреваемого в краже телефонов Бондарчука и Миронова

В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже мобильных телефонов из гримерок 28 августа, сообщила РБК официальный представитель МВД Ирина Волк. Тогда из гримерок пропали телефоны режиссера Федора Бондарчука и актера Евгения Миронова.

Как сообщает Волк, полицейские по подозрению в совершении преступления задержали жителя Москвы, который ранее был судим. Материальный ущерб пострадавшим составил более 130 тыс. руб. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Ранее источник в московском управлении МВД рассказал РБК, что 28 августа режиссер Федор Бондарчук обратился с заявлением в полицию, после того как у него украли iPhoneХ стоимостью 100 тыс. руб. В ходе расследования выяснилось, что у актера Евгения Миронова из гримерки также украли iPhone 7, сумма ущерба составила 30 тыс. руб. Оба инцидента произошли на съемочной площадке «Р-Студио» на ул. Подъемной.