У 18-летнего москвича попытались отнять кроссовки за 300 тыс. руб.

У 18-летнего москвича попытались отнять кроссовки за 300 тыс. руб.

В Москве на 18-летнего юношу напали и попытались похитить пакет с кроссовками стоимостью 300 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

По данным управления, инцидент произошел у одного из домов на улице Малые Каменщики. Неизвестный распылил газовый баллончик в лицо 18-летнему москвичу и отобрал пакет. Поблизости находились друзья пострадавшего, которые бросились в погоню за неизвестным. Мужчина бросил пакет с кроссовками и скрылся.

После нападения юноша обратился в полицию с заявлением. В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый — им оказался 22-летний житель Московской области. В доме у задержанного правоохранители обнаружили балаклаву и медицинские маски.

Следователи возбудили дело по ст. 162 УК России (разбой). В настоящий момент подозреваемый находится под арестом.