У Бондарчука и Миронова украли телефоны

У режиссера Федора Бондарчука украли телефон. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

28 августа он обратился с заявлением в дежурную часть отдела МВД по Нижегородскому району столицы, в котором сообщил о краже iPhoneХ стоимостью 100 тыс. руб. Собеседники РБК также сообщили, что с заявлением о краже iPhone 7 обратился актер Евгений Миронов. Сумма ущерба — 30 тыс. руб. Оба инцидента произошли на съемочной площадке «Р-Студио» на ул. Подъемной.

Возбуждено уголовное дело по п. «в», ч. 2, ст. 158 УК (кража).

В начале августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку, в которой находились деньги.