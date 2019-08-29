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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,77%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
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У Бондарчука и Миронова украли телефоны

У режиссера Федора Бондарчука украли телефон. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

28 августа он обратился с заявлением в дежурную часть отдела МВД по Нижегородскому району столицы, в котором сообщил о краже iPhoneХ стоимостью 100 тыс. руб. Собеседники РБК также сообщили, что с заявлением о краже iPhone 7 обратился актер Евгений Миронов. Сумма ущерба — 30 тыс. руб. Оба инцидента произошли на съемочной площадке «Р-Студио» на ул. Подъемной.

Возбуждено уголовное дело по п. «в», ч. 2, ст. 158 УК (кража).

В начале августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку, в которой находились деньги.

Теги: Федор Бондарчук, кража, Евгений Миронов
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