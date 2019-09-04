Пользователи Facebook смогут отключить функцию распознавания лиц на фото

Социальная сеть Facebook разработала функцию, которая позволит пользователям запретить применять технологию распознавания лиц к фотографиям в соцсети. Об этом сообщается в блоге компании.

Как говорится в сообщении, технология распознавания лиц, которая помогает распознавать пользователей на фотографиях и видео друзей и предлагать им отметить теги, была введена для некоторых пользователей с декабря 2017 года. Теперь она будет доступна для всех, но изначально будет отключена. Включить ее можно в любой момент в настройках. Пользователи, у которых уже есть функция распознавания лиц, получат уведомление о новых опциях и способе ее отключения.

В середине августа в Facbook признали, что расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов. Компания объяснила, что пользователи, чьи сообщения подвергались расшифровке, давали на это согласие с помощью соответствующей опции в приложении Messenger для Facebook. При этом компания не уведомляла пользователей о прослушке сообщений. Аудио отправлялось сторонним подрядчикам, которые таким образом проверяли качество расшифровки сообщений искусственным интеллектом Facebook.