Против члена правления Русского союза Латвии завели дело за пост об СССР

Служба госбезопасности Латвии (СГБ) завела уголовное дело против члена правления Русского союза Латвии и организатора «Тотального диктанта» Александра Филея. Об этом сообщается в Facebook союза.

Дело возбуждено по ст. 74.1. УК Латвии (оправдания геноцида и военных преступлений, преступлений против человечности, Латвии и ее народа). Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Как уточнили изданию Jauns.lv в СГБ, поводом для дела стала публикация Филея в Facebook, в которой он поздравил подписчиков с годовщиной 17 июня 1940 года — датой, когда, по его словам, «советская армия освободила Латвию от диктаторского режима, строящегося на принципах нацизма».

Филей отметил, что Латвия была «вовсе не против стать советской», а рабочее движение в стране было «мощным и развернутым». «Был введен ограниченный контингент Красной армии. Этот акт привел к скорому установлению советской власти. И хоть бы кто вздумал сопротивляться?» — написал он.

Уточняется, что уголовный процесс против члена правления Русского союза Латвии был начат по заявлению представителя партии «Новое единство» Дмитрия Голубева. В самом союзе преследование Филея назвали «нарушением права на свободу слова в латвийском обществе».