Посольство России сообщило о выдаче визы американскому сенатору Майку Ли

Посольство России в США оформило визу американскому сенатору Республиканской партии от штата Юта Майку Ли. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

«В соответствии с существующей процедурой, посольство России в Вашингтоне оформило визы сенатору Майку Ли и сопровождающим его лицам», — говорится в заявлении.

Как сообщает Politico, Майк Ли собирается посетить Россию с 5 по 8 сентября. По данным издания, в Москве сенатор планирует встретиться с послом США в России Джоном Хантсманом, а также представителями правительства и деловых кругов.

По словам представителя сенатора, Майк Ли обсудит торговые и военные отношения. «Для Соединенных Штатов важно поддерживать открытый диалог с Россией для того, чтобы добиться прогресса в вопросах, которые имеют решающее значение для мира и процветания Америки», — отмечает он.