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Сургутнефтегаз ₽41,97 (+18,23%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,56%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
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Закон об отмене неприкосновенности направлен на подпись Зеленскому

Закон об отмене депутатской неприкосновенности направили на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Проект документа опубликован на сайте Верховной рады.

«Передан на подпись президенту», — значится на странице законопроекта.

Политика
Медведчук оценил поправки в Конституцию Украины

Ранее Верховная рада Украины приняла президентские поправки в Конституцию, которые предусматривают исключение из основного закона нормы, что депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Рады. За это решение проголосовали 373 депутата из 404, в их числе экс-президент страны и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

От голосования воздержалась вся фракция партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь». Депутат фракции Василий Нимченко заявил, что она будет обжаловать принятый закон. Медведчук также отметил, что поправки были приняты с нарушением регламента и конституции.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, депутатская неприкосновенность
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Медведчук оценил поправки в Конституцию Украины
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